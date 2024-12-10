Üye Girişi
Haberler
Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı

51 yıl sonra girdikleri topraklarda başkente doğru ilerliyorlar

 Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar

Suriye'de çaresizliğin görüntüsü

 Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı

Sınırda aşırı yığılma olunca Bakanlık olaya el attı
Kaddafi'nin 'Sıra size de gelecek' diye uyardığı Esad gülüp geçmiş

Kaddafi'nin tek bir sözle uyardığı Esad'ın kahkahası salonu inletmiş

Mersin Emniyetinden Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Mersin Emniyetinden Öğrencilere Güvenlik Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Emniyet Müdürlüğü, okullarda öğrencilere yönelik polisin tanımı, kişisel güvenlik, suçtan korunma yolları, internet güvenliği ve daha birçok konuda bilgilendirme çalışmaları yapıyor.

Mersin Emniyet Müdürlüğünce okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Çocuk Şube Müdürlüğünce merkez Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçesindeki okullarda polisin tanımı, kişisel güvenlik ve suçtan korunma yolları, çocuk ihmali, öfke kontrolü, şiddet, internet ve sosyal medya güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü olarak çocukların güvenli ortamda, bilinçli bir şekilde yetişmesi için eğitim çalışmalarına devam edileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Arda Güler takımın yıldızıyla birbirine girdi
img

Acun, can dostu Esat'ın başını yaktı
img

Olay hakeme ne olacağı belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

AUZEF SINAV YERLERİ 2024! İstanbul Üniversitesi sınav takvimi, AUZEF sınav giriş belgesi nasıl alınır? 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 10 Aralık Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? Yayladağı Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönecek mi? Van'da zincirleme kaza! Trafik kazasında yaralı veya ölü var mı? Van trafik kazasında son durum ne? Beşiktaş terör saldırısı ne zaman oldu? 10 Aralık 2016 Beşiktaş patlamasını kim yaptı? Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (10 Aralık) Dolar ne kadar oldu? Cilvegözü Sınır Kapısı nerede? Suriyeliler ülkelerine dönüyor mu? 10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri! İnsan Hakları Günü önemi nedir? SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü? Seda Karar bulundu mu, olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.