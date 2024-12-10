Mersin Emniyetinden Öğrencilere Güvenlik Eğitimi

Mersin Emniyet Müdürlüğünce okullarda öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda Çocuk Şube Müdürlüğünce merkez Toroslar, Akdeniz ve Yenişehir ilçesindeki okullarda polisin tanımı, kişisel güvenlik ve suçtan korunma yolları, çocuk ihmali, öfke kontrolü, şiddet, internet ve sosyal medya güvenliği konularında bilgilendirme yapıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü olarak çocukların güvenli ortamda, bilinçli bir şekilde yetişmesi için eğitim çalışmalarına devam edileceği bildirildi. - MERSİN