Üye Girişi
Haberler

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı

Güncelleme:

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atandı.

Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı, yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğü'ne Murat Mutlu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ne İbrahim Kaba atandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Kamil Karabörk Mehmet Aslan İbrahim Kaba Murat Mutlu Kayseri Batman Mersin Aydın Van 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2 Mart 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 2 Mart Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 2 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 3 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Mart Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? DEVA Partisi Denizli belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Denizli adayı Mehmet Mirza kimdir? DEVA Partisi Çorum belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Çorum adayı Yunus Emre Özdemir kimdir? DEVA Partisi Çankırı belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Çankırı adayı Kasım Gümüş kimdir? DEVA Partisi Çanakkale belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Çanakkale adayı Davut Gazi Benli kimdir? DEVA Partisi Burdur belediye başkan adayı kim? 2024 DEVA Partisi Burdur adayı Recep Oğuz kimdir? Kasımpaşa Sivasspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Kasımpaşa Sivasspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? İYİ Parti Antalya adayı kim? 2024 İYİ Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nesrin Ünal kimdir? TİP Tunceli adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Tunceli Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Zonguldak adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Zonguldak Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Yozgat adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Yozgat Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Yalova adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Yalova Belediye Başkan adayı kimdir? TİP Van adayı kim? 2024 Türkiye İşçi Partisi Van Belediye Başkan adayı kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title