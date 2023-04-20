Mersin'deki yangında 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Mersin'de bir mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan ve 1 itfaiye erinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olduğu değerlendirilen 4'ünden 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Mersin'de bir mobilya atölyesinde başlayarak bitişiğindeki iki atölyeye daha sıçrayan ve 1 itfaiye erinin hayatını kaybettiği yangında, kayıp olduğu değerlendirilen 4'ünden 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez Akdeniz ilçesi Sanayi Sitesindeki bir mobilya atölyesinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki diğer atölyelere de sıçradı. Yanıcı maddelerin yoğunluğu nedeniyle söndürme çalışmalarının güçlükle yapıldığı yangına, Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin yanı sıra Emniyet Müdürlüğünün Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) müdahale etti. Gece geç saatlerde kontrol altına alınabilen yangınla ilgili süren soğutma çalımları sırasında bir itfaiye eri hayatını kaybetti.

Ayrıca, kayıp olduğu değerlendirilen 4 kişiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler diğer kişinin bulunması için de çalışmalarını sürdürüyor. - MERSİN