Mersin'deki terör operasyonunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı

MERSİN (İHA) - Mersin'de 1 Mayıs İşçi Bayramı için bombalı eylem hazırlığı içerisinde olduğu belirlenen şahıslara yönelik gerçekleştirilen terör operasyonunda gözaltı sayısı 12'ye çıktı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 Mayıs İşçi Bayramı etkinliklerini provoke edebilecekleri değerlendirilen PKK/KCK terör örgütü gençlik yapılanması (DGH) ile Türkiye Komünist Partisi-Kıvılcım (TKP/K) açık alan yapılanmasında yer alan şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından bu sabah 12 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda A.A. (20), Z.K. (25), O.G. (20), S.B. (26), Ö.S. (22), Ö.Ş. (19), Ş.E. (21), S.D. (23), H.A. (24), A.A. (30), C.A. (36) ve F.K. (45) gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokuman ele geçilirken, bir adreste el yapımı patlayıcı bulundu.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa