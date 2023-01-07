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Mersin'deki terör operasyonunda 500 gram patlayıcı ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Mersin'deki terör operasyonunda 500 gram patlayıcı ele geçirildi

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen gece operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen gece operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Fransa'da öldürülen PKK'lı Leyla Şeylemez'in ölüm yıl dönümünde eylem hazırlığında olduğu öğrenilen şüphelilerin ev aramalarında, 500 gram patlayıcı madde, fünye, çok sayıda dijital materyal, örgütsel kitaplar, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda kartuş, fişek ve ateşli silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sokakları hareketlendirerek eylem yapmak üzere arayış içerisinde oldukları tespit edilen A.G., C.A., H.Ö.; geçmiş yıllarda Suriye'de YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.D.; sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütüne özendirici, sahiplenici paylaşımlar yaparak geniş kitlelere yayan ve terör örgütü sempatizanı kazanmaya çalışan D.E., Y.İ., İ.B., F.U. isimli şüpheli şahıslar belirlendi. Bunun üzerine Özel Harekat ve dron desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, belirlenen adreslere tek tek girdi. Şahıslardan 3'ünün Fransa'da öldürülen PKK'lı Leyla Şeylemez'in ölüm yıl dönümünde eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

Yapılan operasyonda 8 şahıs da gözaltına alındı. Şahısların yapılan ev aramalarında ise, 500 gram patlayıcı madde, fünye, çok sayıda dijital materyal, örgütsel kitaplar, örgüt mensuplarına ait fotoğraflar, çok sayıda kartuş, fişek ve ateşli silahlar ele geçirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mersin Fransa PKK 3. Sayfa Haberler

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