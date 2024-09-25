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Mersin'deki Otobüs Darp Olayında Dava Süreci Devam Ediyor

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Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşini darbeden lise müdürü ve oğlu hakkında açılan dava sürüyor. Olay sonrası yaşamını yitiren yaşlı adamın eşi, hukuki süreçte destek arıyor.

Lise müdürü ve oğlu tarafından otobüste darp edilmişlerdi...Eşini kaybeden yaşlı kadının hukuk mücadelesi sürüyor

Mersin'de otobüste darbedilen yaşlı çiftin davası sürüyor

Yaşlı adam ve eşini, babasıyla darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan çocuğun yargılanmasına devam edildi

MERSİN - Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşini babasıyla darbettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan çocuğun yargılanmasına devam edildi. Duruşma, olay gününe ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi tarafından yeniden incelenerek yeni rapor alınması talebi üzerine ertelendi.

Mersin merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T.'nin kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat'ı darbetmesiyle ilgili dava sürdü.

Mersin 2. Çocuk Mahkemesinde görülen ve basın mensuplarının alınmadığı duruşma, olay gününe ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi tarafından yeniden incelenerek yeni rapor alınması talebi üzerine 6 Kasım'a ertelendi.

Duruşma sonrası açıklama yapan ailenin avukatı Oğuzhan Tekin, olay gününe ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi heyetine sunulduğunu söyledi. Kamera kayıtlarının daha önce de bilirkişiye gönderildiğini hatırlatan Tekin, "Lakin biz bilirkişi incelemesinin eksik olduğunu düşündüğümüz için o rapora itiraz ettik ve tekrar kamera kayıtlarının bilirkişiye gönderilerek yeni bir rapor aldırılmasını talep ettik. Haricinde bir suç vasfının değişip görevli mahkemenin Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi olduğu kanaatindeyiz. Buna ilişkin de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. O olay ile ölüm arasında illiyet bağı olduğunu iddia ettik ve buna ilişkin savcılığa şikayette bulunduk. Hakim şikayette bulunduğumuz dosyanın da bu dosya içerisine alınmasına karar verdi. Onu da inceleyecek, akabinde rapor alınacak" dedi.

Baba ve oğula tahliye kararı verilmişti

Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darbedilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T., 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılırken, tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak tahliyesine karar verilmişti. Oğlu A.O.T. için de 22 Mart'ta 2. Çocuk Mahkemesinde görülen duruşmada 'kaçma şüphesi' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti.

Ramazan Polat, dava sürerken hayatını kaybetmişti

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda mağdur olan 77 yaşındaki Ramazan Polat, yaklaşık 2 hafta tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Hastanesinde 20 Mayıs'ta hayatını kaybetmiş, 21 Mayıs'ta da Afetevler Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

Mersin'deki Otobüs Darp Olayında Dava Süreci Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FEVZİ DEMİRCAN - 3.Sayfa

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