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Mersin'deki Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi Toprağa Verildi

Mersin'deki Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Üniversite Öğrencisi Toprağa Verildi
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Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden Cansu Melis Bolat, Tarsus'ta gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kazada üniversite öğrencisi Cansu Melis Bolat ve sürücüsü Ulaş Can Seri olay yerinde hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Tarsus'ta gözyaşları içinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Ulaş Can Seri'nin (22) kullandığı 33 ATS 216 plakalı motosiklet, Erdemoğlu Bulvarı Liman Kavşağı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma, ardından ağaca çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan Mersin Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğrencisi Cansu Melis Bolat (20) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen Tarsuslu öğrenci Erdemli Devlet Hastanesi morguna alınarak Tarsus Şehir Mezarlığına getirildi. Cenazesine sarılan baba Nuri Bolat gözyaşlarına boğuldu. Burada kılınan cenaze namazının ardından Cansu Melis Bolat sevenleri tarafından toprağa verildi.

Cansu Melis Bolat'ın, 3 çocuklu ailenin ortanca kızı olduğu öğrenildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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