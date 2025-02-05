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Mersin'deki Kreş Skandalı: Temizlik Görevlisi Çocuklara Kötü Muamele İddiası

Mersin'deki Kreş Skandalı: Temizlik Görevlisi Çocuklara Kötü Muamele İddiası
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Mersin Erdemli'de bir kreşin temizlik görevlisi, çocuklara kötü muamelede bulunduğu iddiasıyla gündeme geldi. Aileler sosyal medyada paylaşımlarla durumu ortaya çıkardı, ancak şimdi mağdur durumuna düştüler. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Mersin Erdemli'de bir kreşte çocuklarının, öğretmen olduğunu bildikleri temizlik görevlisi tarafından kötü muameleye maruz kaldığını gören aile, görüntüleri sosyal medyadan paylaştıkları için şüpheli durumuna düştü. Başka ailelerin de çocuklarının şiddete maruz kaldığını belirten baba, ilgililerin ceza almasını istedi.

Olay, yaklaşık 3 ay önce Erdemli ilçesinde Koyuncu Mahallesi Tapu Caddesi'nde bulunan bir kreşte yaşandı. İddiaya göre, Uğur ve Pelin Yetişir çiftinin kreşte eğitim gören 4 ve 6 yaşındaki çocukları, özel kurumda hizmetli olarak görev yapan N.Ş.'nin kötü muamelesine maruz kaldı. Polisin başka bir ailenin şikayeti üzerine incelediği güvenlik kamerası kayıtları ile durumu öğrenen Yetişir çifti şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini de kurumdan alan Yetişir çiftçi çocuklarına yapılanları görünce tepki göstererek sosyal medyadan paylaşımlar yaptı. Çocuklara kötü muamele ettiği ileri sürülen N.Ş. işten çıkarılırken, adli işlem de yapıldığı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı öğrenildi.

Çocukları şiddet gören aile ise özel kreş ile ilgili paylaşımları nedeniyle mağdurluktan sanık durumuna düştü. Kurumun yetkilileri tarafından şikayet edilen aile, duruma tepki göstererek hem yaşananları anlattı hem de çocuklarına şiddet gösteren kadının olaydan önce kendilerine öğretmen olarak tanıtıldığını ileri sürdü.

Kendi çocuğunun şiddet gördüğünü başka çocukların da aynı duruma düşmemesini isteyen baba Uğur Yetişir, bu olayın da bir velinin CİMER'e şikayette bulunmasının ardından polisin incelemesiyle ortaya çıktığını söyledi. Yetişir, "Çocuğum bu olaydan 2 ay öncesinde kendilerine 'beni tuvalete kapatıyorlar, bana eziyet ediyorlar' diyordu. Çocuktur belki yalan söylüyordur diyordum bu video ortaya çıkana kadar. Videoyu izlediğimizde kreş sahibinin bahsettiği gibi kolundan tutup sıraya alma değil, aşırı bir şiddet gördüğü anlaşıldı. Sadece bizim çocuklarımız değil diğer ailelerin çocukları da var bu konunun içinde. Bizim öğretmeni olarak bildiğimiz N.Ş., aslında temizlik görevlisiymiş. Temizlik görevlisi nasıl eğitim verebiliyor. O keza sabıkalı olan bir kişi nasıl kreş işletebiliyor. Kreşi annesinin üstüne yapıyor annesinin de sabıkası var. Olay en başından kopuyor aslında" dedi.

Sözlerini sürdüren Yetişir, "Bizim hakkımızda itibar suikastından dolayı suç duyurusunda bulunmuşlar, kamera kaydını alıp paylaşmamızdan dolayı. Hem mağdur taraf biziz hem de şüpheli tarafına düştük, bir de ifade vermek zoruna kaldık. İşten attıkları görevlinin de kreş sorumlularının ve bu olayın üstünü örten çalışanların da cezalarını bulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kreş yetkilileri ise olaydan sonra çalışanın işten çıkartıldığını ve hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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