Üye Girişi
Haberler

Mersin'deki feci kazada tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi. Kazanın sorumlusu olan otobüs şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolünü kaybettiğini ve çok üzgün olduğunu ifade etti.

Mersin'deki feci kazada tutuklanan sürücünün ifadesi ortaya çıktı

Sürücünün bir aracı solladığını yağmur nedeniyle yol kaygan olduğu için sollama sonrası karşı şeride geçtiğini, olaydan dolayı üzgün olduğunu söylediği öğrenildi

Ayrıca feci kazada ölü sayısı bugün 11'e yükseldi

MERSİN - Mersin'de 11 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin otobüs şoförünün ifadesi ortaya çıktı. Şoförün, "Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Kaza, 26 Mayıs akşamı Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana geldi. Diyarbakır-İstanbul seferini yapan Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, şoför Ali Güler'in direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu çelik bariyerleri yıkıp karşı şeride geçti. 10 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölü sayısı bugün 11'e yükseldi. Yaralanan 39 kişinin ise Mersin, Tarsus ve Adana'daki hastanelerde tedavisi sürüyor.

"Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm"

Kazada hafif yaralanan şoför Ali Güler de tedavisinin ardından Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Şoför Güler'in ifadesi de ortaya çıktı. İfadesinde kaza nedeniyle çok üzgün olduğunu dile getiren Ali Güler, "Gişeden çıktıktan sonra bir aracı solladım. Hava aşırı yağışlıydı. Zemin ıslak olunca hakimiyetimi kaybettim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mersin Ulaşım Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

İsrail, Refah'ta yine masum sivilleri vurdu: 21 kişi öldü, onlarca yaralı var

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title