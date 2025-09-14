Mersin'deki feci kazada hayatını kaybeden Emine Ergin son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'in Mut ilçesinde otobüs ile tırın karıştığı kazada hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Emine Ergin (33) son yolculuğuna uğurlandı.

Karaman 7 No'lu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Emine Ergin için öğle namazına müteakip Ahmet Yesevi Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Namaza, Ergin'in ailesi ve yakınları ile Karaman İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mehmet Serkan Yurdakul, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazının ardından Emine Ergin'in cenazesi Hamidiye Mahallesi'ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Mersin'in Mut ilçesi Sertavul geçidi Burunköy mevkiinde bulunan 'ölüm virajı' olarak adlandırılan yerde meydana gelmişti. Cengiz S. idaresindeki kavun yüklü 33 EFV 47 plakalı tırın seyir halindeyken freni patlamış, bariyerleri aşarak karşı şeride geçen tır Şahin K. yönetimindeki 21 KA 021 plakalı Diyarbakır firmasına ait Mercedes marka yolcu otobüsüyle çarpımıştı.

Kazada Muhammet Ateş ve Kerim Köğce olay yerinde, 33 yaşındaki Emine Ergin ise kaldırıldığı Mut Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. - KARAMAN