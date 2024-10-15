Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mersin'de motosikletle çarpışıp şeride geçen otomobil, başka bir araçla çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Mersin-Antalya D-400 karayolunda Erdemli ilçesi Alata Mahallesi sınırlarına meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin istikametinden gelen N.Ö. yönetimindeki 33 AGS 685 plakalı Peugeot marka otomobil O.M.'nin kullandığı 33 MB 6930 plakalı motosikletle çarpışıp refüjden karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, Mersin istikametine giden Ş.D. yönetimindeki 33 TY 486 plakalı Volkswagen marka araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı, otomobil sürücülerinden N.Ö. araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıyı araçtan çıkardı. 4 yaralı ambulanslarla ilçe devlet hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - MERSİN