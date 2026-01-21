Yayaya yol vermek isterken zincirleme kazaya neden oldu

Mersin'de yayaya yol vermek isteyen sürücünün aniden fren yapması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde yaşandı. Trafikte seyir halinde olan bir ticari taksi sürücüsü, yaya geçidine geldiği sırada karşıya geçmek isteyen yayaları fark edince aniden fren yaparak durdu. Bu sırada arkadan gelen bir kamyonet ticari taksiye çarptı. Kamyonetin ardından gelen iki otomobil de kamyonete ve birbirlerine çarparak kazaya karıştı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada, araçlarda bulunan kişilerin olayı hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Öte yandan zincirleme kazanın meydana geldiği anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ticari aracın yaya geçidinde aniden fren yaparak durması ve ardından kamyonet ile arkasından gelen iki otomobilin çarpıştığı anlar yer aldı. - MERSİN