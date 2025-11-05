Haberler

Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır çarpıştı, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Akdeniz ilçesi Tarsus-Mersin D-400 kara yolu Huzurkent Kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafik ışıklarının çalışmadığı kavşakta İ.B. idaresindeki 63 ACS 031 plakalı buğday yüklü tır ile B.D. yönetimindeki 33 AFG 834 plakalı kimyasal madde yüklü tır ve O.E. idaresindeki 33 AEA 480 plakalı tır çarpıştı. Kazada araçlarda bulunanlardan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkezin olay yerine sevk ettiği sağlık ekipleri, yaralıları Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle bölgede polis ekipleri trafiği bir süre kontrollü olarak sağladı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
