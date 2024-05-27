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Mersin'de Zincirleme Kaza: 10 Kişi Hayatını Kaybetti, Otobüs Sürücüsü Tutuklandı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 10 kişi hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 kişinin hayatını kaybettiği zincirleme kazada otobüs sürücüsü tutuklandı.

Kaza, dün akşam Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yenice Kütüklü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen Mercedes marka 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsünün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle biri otomobil, biri pikap, biri de kamyon olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 10 kişi hayatını kaybetti, 39 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Adana ve Mersin'deki hastanelere kaldırıldı. Otobüs şoförü A.G. (45) ise gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan otobüsü sürücüsü A.G., Tarsus Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan sürücü, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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