Mersin'de Yük Gemisinde Yangın: 2 Personel Hastaneye Kaldırıldı

Mersin'in Silfke ilçesindeki limanda bulunan bir yük gemisinde yangın çıktı. Sabaha karşı yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 personel hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde bulunan Ceyport limanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, limanda bağlı bulunan Alara 2 isimli yük gemisinin boş olan mürettabat kamerasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekpleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın gece 01.00 sıralarında söndürüldü. Yaklaşık 2,5 saat sonra tekrar aynı noktada yangın çıktı. Tedbir amaçlı bekleyen ekiplerin müdahalesiyle yangına sabah saatlerinde söndürüldü. Yangına müdahale eden 2 personelin dumandan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavi edilen personelden birinin taburcu edildiği, diğerinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN