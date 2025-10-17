Haberler

Mersin'de Yük Gemisinde Yangın: 2 Personel Hastaneye Kaldırıldı

Mersin'de Yük Gemisinde Yangın: 2 Personel Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesindeki Ceyport limanında bulunan Alara 2 isimli yük gemisinde çıkan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangına müdahale eden iki personel dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Silfke ilçesindeki limanda bulunan bir yük gemisinde yangın çıktı. Sabaha karşı yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 2 personel hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde bulunan Ceyport limanında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, limanda bağlı bulunan Alara 2 isimli yük gemisinin boş olan mürettabat kamerasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bunun üzerine bölgeye itfaiye ekpleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın gece 01.00 sıralarında söndürüldü. Yaklaşık 2,5 saat sonra tekrar aynı noktada yangın çıktı. Tedbir amaçlı bekleyen ekiplerin müdahalesiyle yangına sabah saatlerinde söndürüldü. Yangına müdahale eden 2 personelin dumandan etkilendiği ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Tedavi edilen personelden birinin taburcu edildiği, diğerinin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Abdullah Öcalan'dan 'umut hakkı' çıkışı: Bagajın kaldırılması lazım

Öcalan'dan 'umut hakkı' tartışmasıyla ilgili gündem olacak sözler
AK Parti'nin yeni ekonomi paketinin ayrıntıları: Borçlanma oranı, prim desteği, emlak vergisi…

AK Parti'nin hazırladığı yeni paketin detayları belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Şirket tarihinin en büyük geri çağırması! Otomotiv devi 115 bin araç için alarm verdi

Otomotiv devi 115 bin aracı geri çağırdı, kalite tartışması alevlendi
Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen Yalçın 'Seni istemiyorum' dedi

Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Sergen hoca "Seni istemiyorum" dedi
Bir an bile acımadı! İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar

İşte Aysel'in sokak ortasında vahşice katledildiği anlar
Okan Buruk gözünü Fatih Terim'in rekoruna dikti

Okan Buruk gözünü Fatih Terim'e dikti
Kayyum atanan otelle ilgili dikkat çeken çıkış: Temiz medya istiyoruz, kalanlar açıklansın

"Temiz medya istiyoruz, kimlerin orada kaldığı açıklansın"
Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan Galatasaray'a yeşil ışık

Gelirse şampiyon yapar! Dünyaca ünlü futbolcudan G.Saray'a yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısının ardından SDG, Şam yönetimi ile anlaştı

Erdoğan'ın uyarısının ardından YPG'den beklenen adım geldi
Markette oğlunu tekmeleyen babanın ifadesi ortaya çıktı

Markette oğlunu tekmeleyen vicdansız baba kendini böyle savundu
Aziz Yıldırım Yüksek Divan Kurulu toplantısına katılacak

Son kararını verdi! Yine günlerce konuşulacak
Burcu Biricik kızı Luna ile görüntülendi: Anne-kız benzerliği şaşırttı

Uzun süre sonra ilk kez kızıyla görüntülendi! Benzerlik şaşırttı
Kendi şarkısını duyunca dayanamadı! Sefo bornozuyla balkona fırladı

Dışarıdan gelen sesi duyan Sefo, bornozla balkona fırladı
Sibel Can torun sevincini yaşıyor

Haber ABD'den geldi! Sibel Can cephesinde büyük mutluluk
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.