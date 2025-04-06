Mersin'de Yolcu Otobüsü Köprü Altında Sıkıştı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yolcu otobüsü, yüksekliği 3 metre 50 santim olan köprünün altına sıkıştı. Olay sonucu trafikte yoğunluk oluşurken otobüs, lastiklerin havası indirilerek geri hareket ettirildi. Otobüs kurtarıldıktan sonra trafik normale döndü.
Otobüs köprü altına sıkıştı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsü köprü altına sıkıştı.
Olay, ilçeye bağlı Akşemsettin Mahallesi Yüzbaşı Yaşar Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, cadde bulunan yüksekliği 3 metre 50 santim olan köprünün altından geçen ve tur amaçlı gelenleri taşıyan otobüs sıkıştı. Köprü altında sıkışan otobüs nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı. Çalışmalar kapsamında lastiklerin havası indirilen otobüs, geri hareket ettirilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otobüsün kurtarılmasının ardından trafik normale döndü.
Aynı köprüde daha önce de bir çok kez araç sıkışmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - 3.Sayfa