Mersin'de Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: 13 Yaralı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada, bariyerlere çarpan yolcu otobüsündeki 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen kazada bariyerlere çarpıp refüje giren yolcu otobüsündeki 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabaha karşı Tarsus-Adana-Gazintep (TAG) yolunda Yenice mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mersin'den Adana'ya giden 31 AJZ 819 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak refüje girdi. Kazada 13 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarını iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
