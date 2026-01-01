Yılbaşı gecesi Mersin'de güvenlik ve sağlık seferberliği

Mersin genelinde yılbaşı dolayısıyla alınan güvenlik, sağlık ve denetim tedbirleri kapsamında kamu kurumları tarafından geniş çaplı çalışmalar gerçekleştirildi. Vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmesi amacıyla yürütülen denetimlerde binlerce kişi ve araç kontrol edilirken, çok sayıda işlem yapıldı.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 10 bin 598 şahıs ve 12 bin 446 araç kontrol edildi. Çalışmalar neticesinde 166 şahıs yakalanırken, 21 araç trafikten men edildi, 212 araç sürücüsüne ise işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 6 tabanca, 2 tüfek ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri de yılbaşı süresince denetimlerini artırdı. Bu kapsamda 42 liman, barınak ve marina denetlenirken, 9 tekne kontrol edildi, 377 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı.

Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde İl Göç İdaresi Müdürlüğü Mobil Göç Araçları ile yürütülen çalışmalarda 523 kimlik kontrolü gerçekleştirildi, yapılan kontrollerde 4 kişi Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

Sağlık hizmetlerinde de yoğun mesai harcandı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yılbaşı süresince 10 bin 887 hastaya tedavi hizmeti sunulurken, 432 hasta ambulanslarla sağlık kuruluşlarına nakledildi.

Öte yandan Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan piyasa denetimlerinde 436 firma ve 55 bin 418 ürün denetlendi. Tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 85 bin 482 TL idari para cezası uygulandı. - MERSİN