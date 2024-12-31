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Mersin'de Yılbaşı Ağacını Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasında

Mersin'de Yılbaşı Ağacını Çalan Şahıs Güvenlik Kamerasında
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Mersin'in Erdemli ilçesinde bir kişi, iş yeri önündeki çam ağacını çalarak kayıplara karıştı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mersin'de bir şahıs, iş yeri önündeki çam ağacını çaldı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi Serinler Caddesi'nde bir hediyelik eşya dükkanı önünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, iş yeri sahibi Enes Demir, yeni yıl öncesinde satmak için yılbaşı ağacı hazırlayarak ışıklandırıp iş yeri önüne koydu. Önceki gece bir kişi, iş yeri önündeki çam ağacını yaklaşık 5 dakika uğraşarak söktükten sonra çalıp kayıplara karıştı. Sabah iş yerine gelen Demir, durumu fark ederek güvenlik kameralarını izlediğinde çam ağacının çalındığını anladı.

Olayı anlatan Enes Demir, "Gece saatlerinde süslediğimiz çam ağacını çaldılar. Çalınan çam ağacı yaklaşık 3 bin 500 TL. Şikayetçi olacağız, kamera görüntülerini aldık" dedi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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