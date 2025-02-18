Mersin'de Yetkisiz Çakar Lamba Takılı Araç Trafikten Men Edildi

Mersin'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada çakar lamba takılan bir araç durduruldu, sürücüsüne 138 bin TL ceza kesilip araç trafikten 30 gün men edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Otoyol Jandarmasına bağlı ekipler, Mersin - Tarsus Otoyolu'nda trafik denetimi yaptı. Denetimde ön panjur kısmında çakar lamba takılı bir araç durduruldu. Yapılan inceleme ve denetimde araca yetkisiz olarak çakar lamba takıldığı tespit edildi. Bunun üzerine araç 30 gün trafikten men edilirken, sürücüsüne 138 bin 172 TL ceza kesildi.

Ekiplerin trafik düzeni ve güvenliğini artırmaya yönelik çalışmalarının devam edeceği ifade edildi. - MERSİN