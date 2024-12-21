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Mersin'de Yetersiz Belgeli Doktor ve Eşine Operasyon

Mersin'de Yetersiz Belgeli Doktor ve Eşine Operasyon
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Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma, yeterlilik belgesi olmadan hasta muayene eden yabancı uyruklu doktor ile cinsel içerikli ilaç imal eden eşini yakaladı. Operasyon sonrası çok sayıda mühürsüz ilaç ve medikal malzeme ele geçirildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekipleri, yeterlilik belgesi olmadan hasta muayene eden yabancı uyruklu doktor ile cinsel içerikli ilaç imal ve ticareti yapan eşini yakaladı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Türkiye'den alınmış mesleki yeterlilik belgesi olmayan yabancı uyruklu bir doktorun, yetki belgesi olmamasına rağmen hastaları muayene ettiği, eşinin ise cinsel içerikli ilaç imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Şüpheli şahısları yakalamak ve sahte ilaçları ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli de yakalanıp gözaltına aldı.

Yapılan aramada, bir doktor önlüğü, bir ultrason cihazı, bir steteskop, 2 tansiyon cihazı, 75 enjektör, 1 akupunktur ölçüm cihazı, 237 adet akupunktur iğnesi, 320 adet cinsel ilaç ile üretimde kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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