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Mersin'de Yeni Yıl Konserinde Genç Yaralandı

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Mersin'de düzenlenen yeni yıl konserinde havaya atılan gençlerden biri yere düşerek yaralandı. Sağlık ekibi tarafından hastaneye götürülen genç, tedavi altına alındı.

Mersin'de yeni yıl dolayısıyla düzenlenen konserde havaya atılan gençlerden biri, yere düşerek hastanelik oldu.

2024 yılına girilmesi nedeniyle Mersin'de Özgecan Aslan Meydanı'nda konser düzenlendi. Konsere gelenler yeni yılı hep birlikte karşılarken, bazı gençler arkadaşlarını havaya attı. Havaya atılan gençlerden biri yere düşerek yaralandı. Konser alanında hazır bulunan sağlık ekibi, genci ambulansla hastaneye götürdü. Konser, yeni yıl nedeniyle havai fişeklerin atılmasıyla sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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