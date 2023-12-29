Mersin'de Yayaya Motosiklet Çarptı

Mersin'de yolun karşısına hızla geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Toroslar ilçesi Demirtaş Mahallesi Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 84 yaşındaki Aziz Ali B., araçlardan kaçmak için hızla hareket edince, sol şeritten giden Abdulkadir G. yönetimindeki motosiklet kendisine çarptı. Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada, Aziz Ali B. yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aziz Ali B., Toroslar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. O anlarda, yayanın diğer araçlara el işareti yaparak yoldan hızla geçip koşmaya başlaması ve motosikletin çarpma anları yer aldı. - MERSİN