Mersin'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaza, Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 ADJ 632 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Kanmaz'a çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kanmaz, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa