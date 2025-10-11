Haberler

Mersin'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Kaza, Anamur ilçesi Bozdoğan Mahallesi sınırlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 23 ADJ 632 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Erol Kanmaz'a çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kanmaz, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kırmızı bültenle aranan 'Don Vito' lakaplı uyuşturucu baronu Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyordu! "Don Vito" Türkiye'ye böyle getirildi
Osimhen yine skora katkı yaptı, takımı maçı kazandı

Maçı kazandılar! Yine bir yerlerde skora katkı sağlıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avusturya'dan Eurovision tehdidi: İsrail yoksa ev sahipliği yapmayız

Ev sahibi ülkeden Eurovision tehdidi: İsrail yoksa düzenlemeyiz
Osimhen yine skora katkı yaptı, takımı maçı kazandı

Maçı kazandılar! Yine bir yerlerde skora katkı sağlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.