Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D- 400 karayolunda Erdemli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.K yönetimindeki 61 BK 252 plakalı Kia marka araç, yolun karşısına geçmeye çalışan O.C.'ye (63) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yola savrularak ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı, ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürdüğü bildirildi. - MERSİN