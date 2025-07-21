Mersin'de Yaya Güvenliği İçin Deniz Kenarı Denetimleri: 685 Bin Lira Ceza Uygulandı

Mersin'de Yaya Güvenliği İçin Deniz Kenarı Denetimleri: 685 Bin Lira Ceza Uygulandı
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Mersin'de yapılan denetimlerde, yaya ve bisiklet yollarına giren motorlu araç sürücülerine toplam 685 bin 142 lira idari para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Mersin'de sahil bandı, yürüyüş ve park alanlarında yapılan denetimlerde, trafiğe kapalı alanlara giren motorlu araç sürücülerine 685 bin 142 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla, sahil bölgelerinde yaya güvenliğini tehlikeye atan motorlu taşıtlar denetlendi. Özellikle vatandaşların yürüyüş yaptığı alanlarda, yaya ve bisiklet yollarını kullanan ya da engelleyen sürücülerle şüpheli şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirildi. Denetimler kapsamında bin 212 şahıs ve 626 motorlu taşıt sorgulandı. Kuralları ihlal eden sürücülere toplam 685 bin 142 lira idari para cezası uygulandı.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla sahil yolu ile yürüyüş alanlarındaki kontrollerin aralıksız süreceğini bildirdi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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