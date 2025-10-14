Haberler

Mersin'de Yaya Geçidinde Kaza: 11 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Mersin'de Yaya Geçidinde Kaza: 11 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuğa çarptı. Kaza sonrası çocuğun ayağı kırıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinde, otomobil çocuğa çarparak yaralanmasına neden oldu. Kaza nedeniyle başka bir kaza daha yaşanırken, olayla güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 kara yolu Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Yeşil Camii önündeki yaya geçidinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.A. idaresindeki 33 V 7452 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan ilköğretim 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki V.T.'ye çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ayağı kırılan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, kaza nedeniyle aniden duran bir tıra da arkadan kamyon çarptı. Bu kaza ise maddi hasarla atlatıldı.

Her iki kazada güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sırtında çantayla yaya geçidinden koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin hızla gelerek çarpma anları ve duran tıra kamyonun arkadan çarpma anı yer aldı. - MERSİN

