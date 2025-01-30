Üye Girişi
Haberler
ABD'de bir uçak ile helikopter çarpışarak düştü: 18 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter çarpıştı
ABD'yi sarsan uçak kazasının ardından son konuşmalar ortaya çıktı

ABD'yi sarsan uçak kazasının ardından son konuşmalar ortaya çıktı
Bilirkişi soruşturmasında Suat Toktaş tutuklandı, Barış Pehlivan ve Kürşat Oğuz serbest bırakıldı

Genel Yayın Yönetmeni tutuklandı! 2 isim serbest
Yüksekova'da gökyüzünde 6 gezegen aynı hizada sıralandı

Yüksekova'da gökyüzünde inanılmaz olay! Her şey çıplak gözle izlendi

Mersin'de Yasak Avlanmaya 14 Bin TL Ceza

Mersin'de Yasak Avlanmaya 14 Bin TL Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimlerde yasak avlanma malzemeleri ile usulsüz balık yakalayan 3 kişiye 14 bin TL para cezası kesildi. Ekipler, yasak malzemelere el koyarken avcılar çevre bilinci konusunda da bilgilendirildi.

Mersin'de yasak avlanma malzemeleri ile usulsüz olarak balık yakalayan 3 şahsa 14 bin TL para cezası kesildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından su ürünleri avcılığı denetimi yapıldı. Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen denetimde çeşitli yasak avlanma malzemeleri ile usulsüz avlanma yaptığı tespit edilen 3 şahıs yakalandı. Şahıslara 14 bin TL idari para cezası kesildi. Ekipler ayrıca yasak avlanma malzemelerine el koydu.

Denetimler esnasında avcılara doğal hayatın ve hayvanların korunması, kaçak avlanmanın önlenmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi hakkında bilgilendirme de yapıldığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika açacak
img

Ahmet Türk'ün torununun öldürüldüğü olayda dikkat çeken detay
img

Türkiye'nin ünlü alışveriş sitesi yabancılara satıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Coca Cola'dan sonra bu kez de Lay's! Tehlikeli ürün ABD'de piyasadan toplatılıyor

Türkiye'de de çok satan patates cipsi piyasadan toplatılıyor
Kim nasıl turlar? İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri

İşte tüm takımlarımızın UEFA Avrupa Ligi ihtimalleri
Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı

Yeni evli çift, balayında gelen telefonla neye uğradığını şaşırdı
Galatasaray gece yarısı yıldız futbolcuyla yollarını ayırdı

Yıldız futbolcunun kalemini gece yarısı kırdılar
Suriye'nin yeni yönetiminden Putin'e reddedemeyeceği teklif

Suriye'den Putin'e reddedemeyeceği teklif
Fatih Terim Süper Lig devinden milli golcüyü istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Süper Lig'den milli yıldızı istedi! Hiç beklemediği bir yanıt aldı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.