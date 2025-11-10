Haberler

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon: 46 Gözaltı

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Şebekesine Operasyon: 46 Gözaltı
Güncelleme:
Mersin'de düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahisle ilişkili 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 7,6 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Mersin'de yasa dışı bahis şebekesine yönelik düzenlenen operasyonlarda 46 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin banka hesapları üzerinden 7,6 milyar liralık işlem hacmi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmalar sonucunda, yasa dışı bahis faaliyetlerine karışan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, yasa dışı bahis suçuna karıştığı, bu suça imkan sağladığı, teşvik ettiği ve para transferine aracılık ettiği belirlenen 46 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendilerine ait banka hesapları üzerinden toplam 7 milyar 665 milyon 399 bin 589 TL tutarında işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda 49 cep telefonu, 47 sim kart, 2 hafıza kartı, 5 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 3 harici disk, 2 USB bellek ve 50 bin TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 23 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 17 şüpheli ise tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
