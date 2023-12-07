Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı

Mersin merkezli 6 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitesinde para nakline aracılık ederek hesaplarını kullanan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 25 şüpheliyi tespit eden ekipler, bu sabah operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekat ve dron desteğiyle Mersin merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilen ekipler, 17 şahsı gözaltına aldı. Kapılar koç başlarıyla kırılarak girilirken, operasyon bölgelerinde güvenlik önlemi alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suçta kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda telefon, banka dekontu ve çeşitli materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 8 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor. - MERSİN