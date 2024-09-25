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Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 51 Şüpheli Yakalandı

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 51 Şüpheli Yakalandı
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Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkla bağlantılı 51 şüpheli yakalandı. 18 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilenler arasında silahlar, dijital materyaller ve nakit para bulunuyor.

Mersin polisinin yasa dışı bahis ve dolandırıcılığına yönelik gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda 51 şüpheli yakalandı, 18'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasadışı bahis ve dolandırıcılığının önlenmesi amacıyla teknik destekli çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 51 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan bir şüphelinin evinde yapılan aramada hakkında silahlı tehdit suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası olan cezaevi firarisi Ö.T. de çıktı. Gözaltına alınan Ö.T. yapılan adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Öte yandan, operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramada ise çok sayıda dijital materyal, av tüfekleri, ruhsatsız tabancalar ve mühimmat, pos cihazları, kaçak bandroller, 480 bin TL, 900 dolar ve cumhuriyet altını ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı savcılıktan serbest kalırken, mahkemeye çıkartılanlardan 18'i tutuklandı, 22'sine adli kontrol şartı getirildi. 5 şüpheli de tutuksuz yargılanmak üzere mahkemeden serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Dolandırıcı Operasyon Politika 3-sayfa mersin Polis Suç

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