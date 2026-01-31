Haberler

Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 47 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına karışan 47 zanlının yakalandığını açıkladı. Operasyon sonucunda 29 kişi tutuklandı, 14 kişi hakkında adli kontrol uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarını işleyerek haksız kazanç elde eden 47 zanlının yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından operasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Mersin'de 'Yasa Dışı Bahis ve Dolandırıcılık' suçlarından elde ettikleri suç gelirlerini aklayan ve hesaplarında 1 yıl içinde 1 milyar 900 milyon liralık para transferi olan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda 47 şüpheliyi yakaladık. 29'u tutuklandı. 14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda; 11 şirkete ait banka hesapları bloke konuldu. 7 adet taşınmaz ve 10 adet araca el konuldu" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

