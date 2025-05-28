Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 41 Gözaltı, 32 Tutuklama

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 41 Gözaltı, 32 Tutuklama
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Mersin merkezli 4 ilde gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 41 şüpheli yakalanırken, bunlardan 32'si tutuklandı. Jandarma ekipleri, şüphelileri teknik ve fiziki takip ile tespit etti.

Mersin merkezli 4 ilde jandarma ekiplerinin yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde edenlere yönelik düzenlediği operasyonda 41 şüpheli yakalandı, 32'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, birçok şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Şüphelilerin yakalanması amacıyla teknik ve fiziki takipli çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda belirlenen 41 şüphelinin yakalanması için Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin merkezli Aksaray, Muğla ve Muş'ta 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 41 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına aldı. Adreslerde arama yapan jandarma 78 adet cep telefonu, 64 adet sim kart, 2 adet bilgisayar, 5 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet harddisk, 6 adet flaş bellek, 104 adet banka kartı ile çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheliler Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 32'si tutuklandı, 9'u ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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