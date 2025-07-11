Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 33 Gözaltı

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 33 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü yasa dışı bahisle mücadele kapsamında, 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 33 şüpheli gözaltına alındı ve 114 milyon TL'lik dijital para işlemi belirlendi.

Mersin Emniyet Müdürlüğü'nün yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti gerçekleştirilen baskınlarda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik yürüttükleri titiz teknik ve fiziki takip neticesinde, Mersin merkezli olmak üzere Adana, Ankara, Ağrı, Batman, Kastamonu, İstanbul, Şanlıurfa, Van, Hatay ve Isparta illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, 2 bin 560 banka hesabı üzerinde detaylı analiz yapılırken, şüphelilerin yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri kurdukları ve bu siteler üzerinden dijital para platformları aracılığıyla 114 milyon TL, banka hesapları üzerinden ise 1 milyar 120 milyon TL işlem hacmine ulaştıkları belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 33 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 31 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için yasa dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
PKK'nın silah bırakmasının ardından Erdoğan'dan ilk açıklama

PKK'nın silah bırakmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Tarihi gün! PKK silahları yaktı, işte o anlar

Tarihi gün! İşte PKK'nın silahları yaktığı anlar
Silahlarını yakarak imha eden PKK'lıların kimlikleri belli oldu! İşte Bese Hozat'ın gerçek adı

Silah bırakan PKK'lıların kimlikleri belli oldu
Trabzonspor'un yeni transferi Felipe Augusto İstanbul'da

Süper Lig devinin yeni transferi İstanbul'da! İşte ilk görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şahan Gökbakar'ın kaçak iskelesi yıkıldı

Mahkemeden karar çıktı! Ünlü ismin kaçak iskelesi yıkıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.