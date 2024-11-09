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Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Gözaltı, 17 Tutuklama

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 20 Gözaltı, 17 Tutuklama
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Mersin polisi, 3 ilde gerçekleşen yasa dışı bahis operasyonunda 20 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada uyuşturucu haplar, silahlar ve yüksek miktarda para ele geçirildi.

Mersin polisinin yasa dışı bahis suçuna yönelik 3 ilde 20 adrese gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin yaptığı teknik ve fiziki çalışmalar çerçevesinde 20 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin yakalanması için Mersin merkezli Antalya ve Mardin'de 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal, pompalı tüfekler, ruhsatsız tabancalar, uyuşturucu hap, banka kartları, 17 adet cep telefonu, dolar ve euro olmak üzere yaklaşık 800 bin TL ele geçirildi.

Emniyette ifadesi tamamlanan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 3'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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