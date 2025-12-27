Dağlık alanda mahsur kalan yaralı vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı
Mersin Silifke'de dağlık alanda mahsur kalan yaralı bir vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mersin Silifke'de dağlık alanda mahsur kaldığı bildirilen yaralı bir vatandaşımızı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Adana İncirlik'ten görevlendirilen 1 adet AS-532 A/K helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine ulaştırdık" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa