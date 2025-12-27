Dağlık alanda mahsur kalan yaralı vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı

Mersin Silifke'de dağlık alanda mahsur kalan yaralı bir vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen helikopter ile hastaneye yetiştirildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mersin Silifke'de dağlık alanda mahsur kaldığı bildirilen yaralı bir vatandaşımızı, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca Adana İncirlik'ten görevlendirilen 1 adet AS-532 A/K helikopter ile Mersin Şehir Hastanesine ulaştırdık" ifadelerine yer verildi. - ANKARA