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Mersin'de Yangın: Mahsur Kalan Yaşlı Kadın İtfaiye Eri Tarafından Kurtarıldı

Mersin'de Yangın: Mahsur Kalan Yaşlı Kadın İtfaiye Eri Tarafından Kurtarıldı
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir dairede çıkan yangında, üst katlarda mahsur kalan yaşlı kadın itfaiye eri tarafından sırtında kurtarıldı. Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı belirtilen yangında, 5 kişinin sağlık durumu iyi.

Mersin'de bir dairede çıkan yangın nedeniyle binayı dumanlar sardı, son katta mahur kalan yaşlı kadını itfaiye eri sırtında aşağı indirirken, diğer vatandaşlarda tahliye edildi.

Yangın, merkez Akdeniz ilçesinde bağlı Hal Mahallesi 6061 Sokak'taki 3 katlı bir binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı birinci kattaki dairede yangın çıktı. Yangın nedeniyle tüm binayı dumanlar sardı. Komşular ve çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangın bölgesine ulaşırken, üst katlarda yaşayan vatandaşlar yoğun duman nedeniyle mahsur kaldı, balkon ve dama çıktı. Ekipler yangına müdahale ederken mahsur kaldığı için balkona çıkan yaşlı kadın itfaiye erleri tarafından sırtta aşağıya indirildi. Dama çıkan diğer vatandaşlar da itfaiye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansta kontrolleri yapılan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayla ilgili polis inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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