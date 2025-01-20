Mersin'de Yangın Korkusu: Kamyonetin Kası Alev Aldı

Mersin'de kasası alev alan kamyoneti ile bir süre ilerleyen sürücü, aracı daha sonra yol kenarına çekerek durdurdu. Bölgeden geçen beton mikserinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Olay, merkez Akdeniz ilçesindeki Mersin Sebze Meyve Hal Kompleksi yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, trafikte seyreden bir kamyonetin kasası yanmaya başladı. Alevler kamyonetin kasasını sararken, sürücü bir süre trafikte ilerledikten sonra aracı yol kenarında durdurdu. Bu sırada yoldan geçen beton mikseri sürücüsü durarak, aracında bulunan suyla alevlere müdahale etti. Alevler söndürülürken, bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı. Kamyonetin alevler içinde trafikte gitmesi ve beton mikserindeki suyla söndürülmesi vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - MERSİN