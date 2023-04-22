Mersin'de yangın faciası: Üçüzlerden 2'si hayatını kaybetti

Mersin'de bir evde çıkan yangında üçüz olan 8 yaşındaki çocuklardan 2'si hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralandı.

Mersin'de bir evde çıkan yangında üçüz olan 8 yaşındaki çocuklardan 2'si hayatını kaybetti, 1'i ağır yaralandı. Dumandan etkilenen annenin çocuklarından birini yaralı olarak kurtardığı, diğerlerine ulaşamadığı öğrenildi.

Olay, akşam saatlerinde merkez Toroslar ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Buluklu'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Cesur ailesinin yaşadığı apartmanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında baba Engin Cesur'un dışarda, anne Zeliha Cesur ile ikisi engelli 8 yaşındaki üçüz çocukları Egemen, Nevzat ve Şükriye Nisa'nın evde olduğu öğrenildi. Annenin çocuklarından Nisa'yı yaralı olarak kurtardığı diğerlerine ulaşamadığı belirtildi.

Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Ekipler kırsal mahalleye ulaşmasının ardından alevlere müdahale etti. Yangın söndürülmesinin ardından çocuklardan engelli olan Egemen ve Nevzat'ın cansız bedenine ulaşıldı. Yangında dumandan etkilenen anne ile ağır yaralı Nisa ise ambulansla şehir hastanesine sevk edildi.

Cumhuriyet savcısı nezaretinden polis olay yerinde inceleme yaptı. İnceleme sonrasında çocukların cansız bedeni evden çıkarılarak cenaze aracı ile otopsi için morga götürüldü. - MERSİN