Mersin'de Yakıt Tankerinde 21,5 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Mersin'de düzenlenen narkotik operasyonunda yakıt tankerine gizlenmiş 21,5 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli tutuklandı.
Mersin'de yakıt tankerine gizlenmiş halde 21,5 kilo skunk ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu uyuşturucu madde sevkiyatına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda yakıt tankerinde yapılan aramada, zulalanmış halde toplam 21,5 kilogram skunk ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan A.İ. ve H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa