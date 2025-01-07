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Mersin'de Yağma Suçundan Aranan İki Hükümlü Yakalandı

Mersin'de Yağma Suçundan Aranan İki Hükümlü Yakalandı
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Mersin'de, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, yağma suçlarından toplamda 24 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı.

Mersin'de yağma suçundan aranan 2 hükümlü, jandarmanın çalışmasıyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Erdemli ve Çamlıyayla ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda, yağma suçlarından haklarında 24 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Hükümlüler jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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