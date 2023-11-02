Mersin'de Veteriner Kliniğinde Tartışma: Köpek Eğitmeni Müşterisini Pompalı Tüfekle Vurarak Öldürdü

Mersin'de bir veteriner kliniğinde çalışan köpek eğitmeni, alacak-verecek meselesinden tartıştığı müşterisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Mersin'de veteriner kliniğinde çalışan köpek eğitmeni, alacak-verecek meselesinden tartıştığı köpek sahibi müşterisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün merkez Yenişehir ilçesindeki bir veteriner kliniğine giden Mehmet Bozdoğan (35), klinikte köpek eğitmeni olarak çalışan G.Ö. ile tartıştı. Köpek muayenesine ilişkin alacak verecek meselesinden çıktığı ileri sürülen tartışma sırasında öfkesine hakim olamayan köpek eğitmeni G.Ö., müşterisi Mehmet Bozdoğan'ı pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı. Zanlı olaydan sonra kaçarken, Bozdoğan tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen dün gece hayatını kaybetti.

Şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. - MERSİN