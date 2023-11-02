Mersin'de Veteriner Kliniği Çalışanı Müşteriyi Pompalı Tüfekle Öldürdü

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde bir veteriner kliniği çalışanı, alacak verecek nedeniyle tartıştığı müşteriyi pompalı tüfekle öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli hala yakalanamadı.

Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde veteriner kliniği çalışanı, tartıştığı müşteriyi pompalı tüfekle öldürdü.

Çiftlikköy Mahallesi'ndeki bir veteriner kliniğinde çalışan G.Ö. (25) ile müşteri Mehmet Bozdoğan (39) arasında iddiaya göre, alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından G.Ö. pompalı tüfekle Bozdoğan'a ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Bozdoğan'ı hastaneye kaldırdı. Bozdoğan, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan G.Ö'nün yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.