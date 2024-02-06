Mersin'de vatandaşlar terör faaliyetleri konusunda bilgilendiriliyor

Mersin'de vatandaşlar terör faaliyetleri konusunda bilgilendirilmeye devam ediliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) Büro Amirliği görevlilerince, 'Terörü hep birlikte durdurabiliriz' projesi kapsamında vatandaşlar terör örgütleri konusunda bilgilendirildi.

Proje kapsamında, gençlerin terör örgütünün eleman kazanma yöntemlerine karşı bilinçlendirerek onların tuzaklarına düşmelerinin engellenmesi, devlete olan güven ve desteğin güçlendirilerek terörle mücadelede halk desteğinin arttırılması, terör örgütlerinin propagandalarının etkisiz hale getirilmesi, bu örgütlere karşı toplumsal refleks ve bilincin geliştirilmesi, terör dışında şiddete yönelen aşırılıkların ve yeni eleman temin etmelerinin önlenmesi amacıyla konferans verildi.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görev yapan personele yönelik yapılan bilgilendirme ve önleme faaliyetleri kapsamında terör, terörizm, radikalleşme, terör örgütlerinin eleman kazanma yöntemleri, şüpheli paket, araç ve şahıslar, sosyal medyanın kullanımı gibi konularda bilgiler verildi. - MERSİN