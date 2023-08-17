Mersin'de Uyuşturucu Yetiştiricisi Yakalandı
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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, bahçede yapılan aramalarda 341 kök Hint keneviri ve 54 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı jandarmaya teslim edildi.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, bahçesinde uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı tespit edilen zanlının adresine operasyon düzenlendi.
Bahçedeki aramalarda 341 kök Hint keneviri ve 54 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı jandarmaya götürüldü.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - 3. Sayfa