Mersin'de Uyuşturucu Yetiştiricisi Yakalandı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, evinin bahçesinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, bahçede yapılan aramalarda 341 kök Hint keneviri ve 54 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı jandarmaya teslim edildi.