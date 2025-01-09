Mersin'de Uyuşturucu ve Silah Ticareti Operasyonu: 3 Tutuklama
Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrolle serbest kaldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Erdemli ilçesinde 4 şüphelinin uyuşturucu madde ve silah ticareti yaptığını belirledi. Adrese operasyon düzenleyen ekipler 4 şüpheli yakaladı. Aramalarda; 1 makinalı tabanca, 3 tabanca, 67 adet fişek, 370 gram uyuşturucu madde, 48 adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1'i adli kontrolle serbest kaldı. - MERSİN