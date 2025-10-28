Haberler

Mersin'de Uyuşturucu ve Hırsızlık Operasyonu: 139 Kişi Yakalandı

Mersin'de Uyuşturucu ve Hırsızlık Operasyonu: 139 Kişi Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'de yapılan büyük bir operasyonda, uyuşturucu ve hırsızlık gibi suçlardan aranması bulunan 139 şahıs yakalandı. Operasyonda, dikkat çeken bir gizli bölme de bulundu. 102 kişi tutuklanırken, 52 ruhsatsız tabanca ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucudan, hırsızlığa kadar birçok suçtan aranması ve hapis cezası olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 65 adres eş zamanlı basıldı, 139 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin evinin içinde fayans arkasında yaptırdığı gizli bölme ise dikkat çekti.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, şehir genelinde 'uyuşturucu madde ticareti, yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel suçlar, 6136 sayılı kanuna muhalefet' gibi suçlardan haklarında aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik düğmeye basıldı. 65 adresi belirleyen polis eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 139 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin evinin içinde fayans arkasında yaptırdığı gizli bölme ise dikkat çekti.

Gözaltına alınan 139 şahıstan F.C.'nin 'cinsel istismar' suçundan 25 yıl 9 ay, M.S.'nin 'bilişim sistemleri ile dolandırıcılık' suçundan 10 yıl 10 ay, H.S.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma' suçundan 15 yıl 7 ay hapis cezası, M.K.'nin 'özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçundan 14 yıl 2 ay, M.U.'nun ise 'yağma' suçundan 13 yıl 11 ay hapis cezası, E.E.'nin de 'silahla tehdit' suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34'ü emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Diğer şahıslarla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

102 şahıs tutuklandı

Öte yandan, kent genelinde yürütülen uygulama ve denetimlerde ise 52 ruhsatsız tabanca 457 fişek ele geçirildi. Bin 108 şahsın işlem yapıldığı uygulamalarda gözaltına alınan şahıslardan 93 şahıs asayiş, 9'u ise hırsızlık suçundan tutuklandı. Polis çalışmalar sırasında 1 adet çalıntı otomobil ve 15 adet çalıntı motosiklet ele geçirdi. 89 kişi hakkında ise 250 bin 484 TL idari para cezası kesildiği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Balıkesir beşik gibi! 6.1'lik deprem sonrası 100'den fazla artçı meydana geldi

Balıkesir beşik gibi! AFAD korkutan rakamı paylaştı
6.1'lik deprem sonrası Türkiye Afet Müdahale Planı devreye alındı

6.1'lik deprem sonrası dikkat çeken gelişme! TAMP devreye alındı
Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı

Sındırgı'daki yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
İstanbullu kadının yaşadığı şok! Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı

Ödediğini iddia ettiği hesap ağızları açık bıraktı
AK Partili Derya Yanık'tan korkutan uyarı: Nüfus dönüşümü olmazsa tarihten silinip gidersiniz

AK Partili isimden korkutan uyarı: Bu olmazsa silinip gidersiniz
Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi

Türk futbolundaki bahis skandalı sonrası MHK'dan gece yarısı sürprizi
Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı

Aynı evden 4 cenaze çıktı, annenin kalbi dayanamadı
Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti

Eşini öldürüp cinayeti sosyal medyadan itiraf etti
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
İstanbul'da en olmadık yere girdiler: İnsanlar sövüyor diye camları kapattık

İstanbul'da en olmadık yere girdiler: Sövüyorlar diye camları kapattık
İç savaşın yaşandığı Sudan'dan katliam görüntüleri! Cesetler yan yana dizildi

İç savaşın yaşandığı ülkeden katliam görüntüleri
6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum

6.1'lik depremin ardından Naci Görür'den endişelendiren ilk yorum
Profesörden 6.1'lik deprem için çarpıcı yorum: Nagazaki atom bombasına eşdeğer

6.1'lik deprem için çok konuşulacak "Nagazaki" benzetmesi
İşte Türkiye'nin alacağı Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının özellikleri

Sadece 9 ülkede var, 10. Türkiye oldu! Özellikleri de saymakla bitmez
Fenerbahçe'den maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme

Maç biter bitmez Galatasaray'a olay gönderme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.