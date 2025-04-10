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Mersin'de Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonları: İki Şüpheli Tutuklandı

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Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu satışı yapan bir kişi ve zorla fuhuş yaptırmaya çalışan bir diğer kişi düzenlenen operasyonlar sonucunda tutuklandı.

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ve fuhuşla ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ve polis ekipleri çeşitli suçlarla ilgili çalışma yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışmasında uyuşturucu madde satan şüpheli Ç.O.'yu belirledi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, sattığı bir miktar bonzai ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri de yabancıların da olduğu kadınları zorla fuhuş yaptırmaya çalışan şüpheli A.İ.'yi tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyona yakalandı. Jandarma da ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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