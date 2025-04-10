Mersin'de Uyuşturucu ve Fuhuş Operasyonları: İki Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu ve fuhuşla ilgili yapılan çalışmalarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ve polis ekipleri çeşitli suçlarla ilgili çalışma yaptı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri çalışmasında uyuşturucu madde satan şüpheli Ç.O.'yu belirledi. Şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanırken, sattığı bir miktar bonzai ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri de yabancıların da olduğu kadınları zorla fuhuş yaptırmaya çalışan şüpheli A.İ.'yi tespit etti. Şüpheli düzenlenen operasyona yakalandı. Jandarma da ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN