Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı

Mersin'in Silifke ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen bir şüpheli, çok miktarda uyuşturucuyla birlikte yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Mersin'de uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptığı belirlenin 1 şüpheli, çok miktarda uyuşturucuyla birlikte yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Silifke ilçesinde şüpheli şahıslara yönelik yapılan çalışmada, 1 şahsın uyuşturucu madde kullandığı ve ticaretini yaptı belirlendi. Tespit edilen şüpheliyi takibe alan jandarma ekipleri, zanlıyı adresinde gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada,150 gram kubar esrar, 45 gram metamfetamin, 40 adet uyuşturucu hap, 1 tabanca ve 3 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Şüpheli şahıs, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. - MERSİN