Mersin'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Anamur Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmaşında uyuşturucu madde satan şüpheli M.Y. belirlendi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen polis belirlenen şüpheliyi yakaladı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada yaklaşık 400 gram çeşitli sentetik uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 110 bin 900 TL ele geçirildi.Şüpheli emniyette ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öteyadan, uyuşturucu madde kullanan 3 şüphelinin de yakalandığı, kullanmaktan adli işlem yapıldığı bildirildi. - MERSİN